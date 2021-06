Personenrettung in Oberndorf

4 Die Person wurde sicher aus dem Gebäude geholt. Fotos: Cools Foto: Schwarzwälder Bote

Am Mittwoch musste Feuerwehr mit der Drehleiter ausrücken, um eine Person aus dem obersten Stockwerk eines Gebäudes zu retten.

OberndorfAufsehen erregte am Mittwoch kurz nach 13 Uhr der Einsatz der Feuerwehr-Drehleiter in der Kirchtorstraße in Oberndorf. Grund für den Einsatz war laut Feuerwehr und Polizei eine Personenrettung aus dem obersten Stockwerk des "Medizet". Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und der Drehleiter angerückt. Die Polizei sperrte die Zufahrt zur Kirchtorstraße zeitweise.