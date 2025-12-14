Feuerwehreinsatz in Zell: Wasserdampf löst Brandmelder aus

1 Wehr im Einsatz. Foto: Feuerwehr Zell 25 Einsatzkräfte rückten mitten in der Nacht zur Zeller Stadthalle aus. Gefahr bestand keine.







Wasserdampf löste in der Zeller Stadthalle am Sonntagmorgen die Brandmeldeanlage aus. Die Feuerwehr-Abteilungen Zell und Atzenbach wurden kurz nach 0.30 Uhr in die Stadthalle alarmiert, teilt die Feuerwehr Zell mit. Die Erkundung habe ergeben, dass im Bereich der Duschen, die Brandmeldeanlage während einer Sportveranstaltung, durch Wasserdampf ausgelöst wurde. Gefahr habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Die 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen konnten die Einsatzstelle nach kurzer Zeit wieder verlassen. Ebenfalls am Einsatz beteiligt war eine Polizeistreife. Alle Gäste der Sportveranstaltung konnten zurück in die Halle.