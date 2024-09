Feuerwehreinsatz in Vöhrenbach: Carport steht plötzlich in Flammen

10 Die Feuerwehr konnte den Brand in Vöhrenbach schnell unter Kontrolle bringen. Foto: Marc Eich

Ein Brand in Vöhrenbach hat am Sonntagmittag zu einem großen Feuerwehreinsatz geführt. Aus bislang ungeklärter Ursache ging dort ein Carport in Flammen auf.









„Richtig schwarzer Rauch und meterhohe Flammen“ – so schilderten Augenzeugen die Lage vor Ort, als es in Vöhrenbach zu einem Brand an einem Wohnhaus kam. Am Sonntag gegen 12.30 Uhr hatten Anwohner der Linachstraße – also der Verbindungsstraße in Richtung der Linachtalsperre – das Feuer in direkter Nachbarschaft zum Wasserkraftwerk gemeldet. Mit dem Stichwort „Gebäudebrand“ waren daraufhin eine Vielzahl von Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens gerufen worden.