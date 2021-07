Rauch aus dem Kirchturm von St. Johann in Schramberg?

Feuerwehreinsatz in Tennenbronn

Rauch aus dem Kirchturm hatte ein Anwohner am Montag gegen 6.30 Uhr in Tennenbronn bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte auch an, untersuchte die Kirche genau – konnte aber nichts finden.

Schramberg - Auch nachdem der Anwohner später nochmals beim Abteilungskommandanten angerufen hatte, und die erneut meldete, wurde der Kirchturm wieder unter die Lupe genommen – und kein Feuer entdeckt. Allerdings, so wurde dann schnell deutlich, hatte eine benachbarte Metzgerei "ganz normal" ihren Geschäftsbetrieb begonnen und damit auch das Räuchern, sodass es, so Stadtbrandmeister Werner Storz, je nach Standort so aussehen konnte, als ob der Rauch aus dem Kirchturm gekommen sei.

Aber, so sagt Storz, lieber einmal mehr anrufen, als einmal zu wenig.