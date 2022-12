Rauch in der Neuapostolischen Kirche

Feuerwehreinsatz in Sigmarswangen

1 Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Foto: Fahrland

Zu einer Rauchentwicklung kam es am späten Freitagnachmittag in der Neuapostolischen Kirche in Sigmarswangen.















Link kopiert

Sulz-Sigmarswangen - Ersten Informationen des Feuerwehrsprechers Sven Haberer zufolge war in der Nähe des Christbaums in der Neuapostolischen Kirche in der Anwandstraße ein kleiner Brand ausgebrochen, den die Feuerwehr jedoch schnell unter Kontrolle brachte. Daraufhin wurde eine Zwischendecke geöffnet und das Gebäude gelüftet sowie die Brandgüter herausgebracht.

Menschen befanden sich laut Polizei bei Ausbruch des Feuers nicht in der Kirche.