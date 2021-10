Mehr Aufwand als eigentlich nötig hatte die Feuerwehr Schramberg am Donnerstag bei einem Brandmeldealarm in einem Unternehmen in der Berneckstraße. Dort hatten Mitarbeiter den wahrscheinlichen Fehlalarm, der bereits an die Leitstelle weitergemeldet worden war, gelöscht. Damit hatte die Feuerwehr zunächst keinen Zugriff mehr auf die entsprechenden Schlüssel für die jeweiligen Betriebsteile. Zudem musste, da nicht mehr klar war, welcher Melder ausgelöst hatte, nachdem das Unternehmen die Schlüssel zur Verfügung gestellt hatte, zur Sicherheit das gesamte Firmengebäude von den Wehrangehörigen überprüft werden. Foto: Wegner















