Was macht das Moped in der Kinzig?

Feuerwehreinsatz in Schiltach

1 Die Feuerwehr Schiltach sorgte für eine fachgerechte Bergung eines Mopeds aus der Kinzig unterhalb der B-294-Brücke. Foto: Wegner

Zu einem Hilfeleistungseinsatz wurde die Feuerwehr Schiltach am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr in das Gewann Bohmen in Vorderlehengericht alarmiert.









Link kopiert



Ein Moped in der Kinzig, direkt unter der Brücke der Bundesstraße 294 an der Grenze zum Ortenaukreis rief am Dienstagabend Polizei und Feuerwehr auf den Plan.