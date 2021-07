Feuerwehreinsatz in Schiltach

Zunächst noch unklar war eine Rauchentwicklung im Maschinenhaus der Wasserkraftanlage des Unternehmens Vega Grieshaber am Freitag gegen 14.30 Uhr in Schiltach.

Schiltach - Zunächst mussten nach dem Alarm die Mitarbeiter der Firma ihre Arbeitsplätze verlassen – konnten doch schnell wieder an diese zurückkehren, da sich das Brandgeschehen in einem eigenen Bauwerk, direkt an der Kinzig abgespielt hatte.

Nach Firmenangaben bestand der Verdacht, dass ein Defekt bei der Generatoranlage den Rauch verursacht haben könnte. Dies konnte die Polizei vor Ort zunächst weder bestätigen noch dementieren.

Erst nach einer Belüftung des Turbinenhauses durch die Helfer war es dann den Wehrangehörigen unter Kommandant Markus Fehrenbacher, die mit vier Fahrzeugen und in einer Stärke von 20 vor Ort waren, möglich, zusammen mit der Polizei das Geschehen näher ansehen zu können. Dabei stellte sich ein Lagerschaden an einer Welle als Ursache heraus.