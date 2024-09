Akute Explosionsgefahr hieß es zu beim Einsatz in der Bruderschaftsgasse. Die Gassen um das Münster mussten daher abgesperrt werden.

Die Feuerwehr Rottweil rückte am Vormittag zu einem Einsatz mit akuter Explosionsgefahr aus.

Laut Pressesprecher der Feuerwehr Rottweil Daniel Daute, habe Stadtbrandmeister Müller selbst den Gasgeruch bemerkt, als er aus dem Rathaus kam. Er habe ein EXmeter aus seinem Fahrzeug geholt, ein Gerät, das explosive Anteile in der Luft messen kann, und seinen Verdacht so bestätigt. Aus einer Baustelle in der Bruderschaftsgasse, Ecke Weinstube Russ und Schuhmacherstüble, sei Gas ausgetreten.

Mit acht Einsatzwagen und 27 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr an. Foto: Cornelius Rück

Die verständigten Kollegen seien zuerst in in niedriger Alarmbereitschaft angerückt, als klar wurde, das akute Explosionsgefahr bestand, rückte der Löschzug nach. Die Feuerwehr, laut Dauter im Einsatz mit acht Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften, habe eine eine Wasserversorgung für den Notfall aufgebaut und das Münster unmittelbar umliegenden Gassen abgesperrt.

Die Gassen um das Münster sperrte die Feuerwehr ab. Foto: Cornelius Rück

Kurz darauf schon die erste Entwarnung: Das Gas sei abgestellt, es werde nur noch überprüft, ob anderswo weiter Gas austritt.