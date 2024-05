1 Ein Wasserrohrbruch lässt den Keller in der Rottweiler Kunstglaser volllaufen. Foto: Schmidt

Die Feuerwehr pumpte am Mittwochmorgen nach dem Wasserrohrbruch in der Mittelstadtstraße ab. Sorge bereitete eine Ölheizung.









Am Mittwochmorgen floss Wasser in Strömen von der Mittelstadtstraße über die Dammstraße in einen Gulli der Königstraße. Grund war ein Wasserrohrbruch im Leitungssystem der ENRW unter dem Hof der Rottweiler Kunstglaser in der Mittelstadtstraße. Ausgehend vom Hof, drang das Wasser in den Keller der Kunstglaser ein.