1 Die Feuerwehr rückte aus. Foto: Pixabay/kleincrossi

In der Vogelsangstraße kehrt keine Ruhe ein: Schon wieder gab es einen Brand.















Rottweil - Fast schon regelmäßig muss die Feuerwehr in die Vogelsangstraße ausrücken, in der es immer wieder zu Streitigkeiten mit einem Nachbarn oder Vorfällen mit diesem kommt. Nun musste die Feuerwehr am Montagabend gegen 19 Uhr zu einer brennenden Hecke an der Ecke Göllsdorfer Straße ausrücken. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte laut Polizeimitteilung ein noch Unbekannter an den vorhandenen Hecken zwischen den Gebäuden Vogelsangstraße 1 und 3 ein Feuer gelegt haben. Zuletzt war vor rund vier Wochen ein Mülleimer in Flammen aufgegangen.

Polizei ermittelt

Die mit zwei Fahrzeugen und sieben Mann eingesetzte Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Durch das Feuer entstand an der Hecke rund 200 Euro Sachschaden. Die Polizei Rottweil, Telefon 0741/47 70, ermittelt nun wegen dem Verdacht der Brandlegung und Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher des Brandes.