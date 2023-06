Feuerwehreinsatz in Pfeffingen

Ein Grillfeuer hat Stadtbrandmeister Michael Adam in seinem Garten entzündet – der Funkenflug hat allerdings einen Holzstapel entfacht, und die Feuerwehr musste löschen.

Was sich wie ein schlechter Scherz anhört, war bitterer Ernst: Im Garten von Stadtbrandmeister Adam hat es gebrannt.









Wie gefährlich es ist, bei Trockenheit ein Feuer zu entzünden, weiß Stadtbrandmeister Michael Adam aus jahrzehntelanger Berufserfahrung – und jetzt auch aus persönlicher: Im Garten seines Hauses in Pfeffingen hatte Adam am Montagabend, 5. Juni, ein Grillfeuer gemacht, das durch Funkenflug einen Holzhaufen entzündet hat. „Eigentlich war ich vorbereitet, hatte einen Gartenschlauch bereit gelegt, aber nicht damit gerechnet, dass es so trocken war“, sagt Adam auf Nachfrage unserer Redaktion. Als er merkte, dass er das Feuer selbst nicht löschen könne, habe er die Rettungsleitstelle informiert – und erfahren, dass ihm jemand zuvorgekommen und die Feuerwehr bereits unterwegs sei.