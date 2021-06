In Owinger Gasthaus Engel entzündet sich heißes Fett

1 Kurz nach der Mittagspause ging für die Feuerwehren Owingen und Haigerloch der Alarm runter. Sie wurden zu einem Brand im Gasthaus Engel in der Alten Kirchstraße in Owingen (Foto zeigt die Rückseite des Gebäudes und die Narrenzunftstube) gerufen. Dieser erwies sich glücklicherweise als nicht sehr schwerwiegend. Foto: Kost

Schreck für alle Beteiligten in der sommerlichen Nachmittagshitze. Die Feuerwehr wurde gestern gegen 13.25 Uhr zu einem Brand im Owinger Gasthaus "Engel" neben Rathaus und Narrenzunftstube gerufen.

Haigerloch-Owingen - Der Kleinbrand, war nach Angaben von Feuerwehr und Polizei durch eine überhitzte Fritteuse in der Küche der Wirtschaft entstanden. Der Betreiber der Gaststätte hatte die Fritteuse zunächst gereinigt, beim Erwärmen und Wiederbefüllen geriet jedoch das Fett in Brand.

Als die Feuerwehren aus Owingen und Haigerloch mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften am "Engel" eintrafen, hatte der Wirtshausbetreber die Flammen mit einem Pulverlöscher bereits selbst erstickt. Die Wehrmänner waren also hauptsächlich damit beschäftigt, den Brandort abzusichern und ausreichend zu belüften. Abgesehen von den Verschmutzungen durch das Löschmittel dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen kein Sachschaden entstanden sein. Der Einsatz konnte nach relativ kurzer Zeit beendet werden.

Haus stand 2020 zum Verkauf

Der Mann wurde an Ort und Stelle von der ehrenamtlichen Rettungswagenbesatzung des DRK Geislingen versorgt. Weil er natürlich viel Rauch abgekommen hatte, wurde er sicherheitshalber zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Neben ihm befanden sich seine Frau und ein Kind im Haus, ihnen ist aber nichts passiert.

Im vergangenen Jahr um diese Zeit stand das altehrwürdige Gasthaus inklusive Veranstaltungssaal und Gartengrundstück noch für rund 300.000 Euro zum Verkauf. Mittlerweile, so war gestern am Einsatzort zu hören, hat ein Käufer aus einer Haigerlocher Nachbarkommune zugeschlagen, betreibt es aber nicht selbst. Der neue Engel-Betreiber bietet seit etwa sechs Wochen coronabedingt im Straßenverkauf, indisches und italienisches Essen aber auch Speisen wie Burger, Schnitzel oder Käsespätzle an.