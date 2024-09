1 Am Samstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in Owingen alarmiert. Foto: Kost

Zu einem Einsatz der Feuerwehr und des DRK ist es am Samstag gegen 19.30 Uhr in Haigerloch-Owingen gekommen. Glücklicherweise war der Schrecken am Ende größer als der Schaden.









Was als Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Schrofen" gemeldet war, entpuppte sich als Essen, das auf dem Herd anbrannte oder zumindest stark überhitzte.