Leckerbissen in der Fußball-Regionalliga Liveticker: TSG Balingen gegen SG Sonnenhof Großaspach

Die TSG Balingen kämpft weiter um den Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest. Am Samstag kommt es ohne Zuschauer nun zu einem weiteren Leckerbissen. Gegner in der Bizera Arena ist Drittliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach.