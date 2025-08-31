Feuerwehreinsatz in Neuenbürg: Bewohner riecht Gas und schlägt Alarm

Einsatz bei Calw läuft weiter Gas-Alarm - selbst Fachfirmen ist die Gefahr zu groß

Seit Stunden gibt es ein Leck in einem 120.000-Liter-Gas-Tank auf dem Wimberg. Eine Betonwand war bei Arbeiten am Dehoga-Campus darauf gekippt. Auch am Abend ist die Gefahr noch nicht gebannt. Selbst zwei Fachfirmen für Tanks trauen sich nicht heran.