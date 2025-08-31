Feuerwehreinsatz in Neuenbürg: Bewohner riecht Gas und schlägt Alarm
Plötzlich riecht es nach Gas: In Neuenbürg kommt es zu einem einem Großeinsatz in der Bahnhofstraße. Foto: Marijan Murat/dpa

In einem Wohnhaus in der Neuenbürger Bahnhofstraße riecht es nach Gas. Die Feuerwehr eilt mit vier Fahrzeugen herbei und sucht nach der Ursache.

Zu einem großen Einsatz von Rettungskräften ist es am Samstagmittag in Neuenbürg gekommen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Pforzheim hatte ein Bewohner eines Hauses in der Neuenbürger Bahnhofstraße Gasgeruch wahrgenommen und daraufhin einen Notruf abgesetzt. Die Polizei wurde über die Integrierte Leitstelle gegen 13 Uhr informiert unter dem Stichwort „Gasgeruch im Gebäude“. Sechs Bewohner mussten das Haus sicherheitshalber verlassen, wie eine Polizeisprecherin mitteilt.

 

Die Feuerwehr war mit 24 Mann und vier Fahrzeugen vor Ort. Dazu kamen noch ein Rettungswagen und ein Notarzt. Nach Angaben der Polizei nahm die Feuerwehr Messungen im betroffenen Gebäude vor. Ergebnis: Sie „waren komplett negativ bezüglich Gas“, berichtet die Sprecherin. Die Ursache für den Gasgeruch ist, Stand Sonntagmittag, unklar. „Gas war es definitiv nicht.“

 