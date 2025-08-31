Feuerwehreinsatz in Neuenbürg: Bewohner riecht Gas und schlägt Alarm

In einem Wohnhaus in der Neuenbürger Bahnhofstraße riecht es nach Gas. Die Feuerwehr eilt mit vier Fahrzeugen herbei und sucht nach der Ursache.
Zu einem großen Einsatz von Rettungskräften ist es am Samstagmittag in Neuenbürg gekommen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Pforzheim hatte ein Bewohner eines Hauses in der Neuenbürger Bahnhofstraße Gasgeruch wahrgenommen und daraufhin einen Notruf abgesetzt. Die Polizei wurde über die Integrierte Leitstelle gegen 13 Uhr informiert unter dem Stichwort „Gasgeruch im Gebäude“. Sechs Bewohner mussten das Haus sicherheitshalber verlassen, wie eine Polizeisprecherin mitteilt.