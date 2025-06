Feuerwehreinsatz in Metzingen: Feuer auf Wertstoffhof gelöscht – fünf Einsatzkräfte verletzt

1 Die Feuerwehr war die ganze Nacht mit Löscharbeiten beschäftigt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat Auf einem Wertstoffhof stehen Papierpaletten in Flammen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot für die Löscharbeiten angerückt und war die ganze Nacht beschäftigt.







Das Feuer auf dem Alba-Wertstoffhof in der Ziegeleistraße in Metzingen (Landkreis Reutlingen) ist gelöscht. Die Feuerwehr sei die ganze Nacht und bis Mittwochvormittag im Einsatz gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis circa 10.30 Uhr an. Der Brand sei nun unter Kontrolle. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden Tore und Kunststofffenster einer nahegelegenen Lagerhalle auf dem Gelände in Mitleidenschaft gezogen.