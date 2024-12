1 Die Feuerwehr öffnete die Fassade und löschte den Brand. Foto: Feuerwehr Hornberg

Adventskerzen waren der Auslöser des Feuers.









Link kopiert



Ein Gebäudebrand in der Straße Markgrafenwiese“ rief am Sonntagabend Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr auf den Plan. Gegen 21.30 Uhr meldeten die Hausbewohner einen Brand am Gebäude. Die gerufenen Wehrleute der freiwilligen Feuerwehr Hornberg konnten den Brand an der Gebäudefassade vollständig löschen, teilt die Polizei mit.