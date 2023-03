1 Feuerwehrkräfte löschten den Brand. Foto: Kzenon – stock.adobe.com

Eigentlich wollte es die Bewohnerin nur gemütlich haben. Doch eine Kerze in einem Lampion setzte die Wohnung in Brand. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren in Horgen im Einsatz.









Zu einem Brand in einer Wohnung eines mehrstöckigen Gebäudes und einem Feuerwehreinsatz ist es am Dienstag in der Eschachtalstraße in Horgen gekommen.

Bewohnerin bemerkt Rauch

Nach ersten Ermittlungen hatte eine Bewohnerin gegen 21 Uhr eine Kerze in einer Art Lampion in einer Raumecke im Wohn- und Essbereich im Erdgeschoss brennen lassen und begab sich in das erste Obergeschoss. Gegen 21.40 Uhr bemerkte sie Rauch. Die Kerze hatte den Lampion in Brand gesteckt, wodurch die Wand des Wohn- und Essbereichs in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die knapp 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Zimmern und Rottweil löschten den Brand zügig.

Schaden von 50 000 Euro

Dennoch entstand nach erster Einschätzung Sachschaden in Höhe von 50 000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Bewohner des Hauses hatten das Gebäude verlassen.