20 Liter Heizöl in der Starzel

Feuerwehreinsatz in Hechingen

1 Ein Öl-Unfall hat sich am Dienstagabend in Hechingen ereignet. Foto: AleksFil - stock.adobe.com

Ein Öl-Unfall in Hechingen hat die Feuerwehr am Dienstag gegen 16 Uhr alarmierte. Die Öl-Spur zog sich von der Schadenweilerstraße bis zum Weiherstadion.









Für einen Feuerwehreinsatz hat am Dienstagabend ausgelaufenes Heizöl gesorgt. Dieses war nach Angaben der Hechinger Feuerwehr zunächst in einem Keller ausgelaufen, daraufhin im Boden versickert und in die Starzel getropft.