1 Die Feuerwehrleute an der Brandstelle in Hausen vor Wald. Deutlich ist zu sehen, wie die Flammen auf die Seite des Wohnhauses übergegriffen haben. Foto: Roland Sigwart

In Hausen vor Wald griff ein Feuer von einer Garage auf das Wohnhaus über. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 000 Euro. Der Akku eines Handwerksgeräts war offenbar explodiert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











500 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Garagenbrandes, der am Mittwochabend in Hausen vor Wald auf das angrenzende Anwesen übergegriffen hat. Als Ursache kommt ein in Brand geratener Akku eines technischen Geräts in Frage, so die Polizei.