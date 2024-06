Feuerwehreinsatz in Haigerloch

1 Einen Feuerwehr-Großeinsatz mit 60 Einsatzkräften löste ein Hausbrand am Donnerstag in Stetten aus. Foto: Kauffmann

Die Ursache des Brandes im Stettener Birkenweg scheint festzustehen und auch der Sachschaden ist erklecklich. Er dürfte laut Polizei in die Hundertausende gehen.









Link kopiert



HAIGERLOCH-STETTEN. Öl wurde in einem Topf auf dem Herd offenbar so heiß, dass es sich entzündete. Davon geht zumindest die Polizei aus. Ihren derzeitigen Ermittlungen zufolge hat sich das Feuer von der im Obergeschoss befindlichen Küche ausgebreitet, so dass beim Eintreffen der Feuerwehr bereits Flammen im Obergeschoss beziehungsweise im Dachstuhl sichtbar waren.