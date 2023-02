1 Ein Betrunkener pinkelte zu nah am Ufer des Hintertalbachs in Gütenbach und stürzte ins Bachbett. Foto: Stefan Heimpel

Ein Betrunkener fällt beim Pinkeln ins Wasser und muss von Einsatzkräften gerettet werden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„Ein typischer Fastnachtsvorfall“, nannte es Jürgen Schonhardt , Kommandant der Feuerwehr Gütenbach.

Ein verkleideter und betrunkener Mann wollte sich am Abend des Schmotzigen an einem Ufer des Hintertalbachs erleichtern. Dabei trat er wohl einige Schritte zu nah an den Rand und fiel zwei Meter tief ins Nass. Bei dem Sturz verletzte er sich am Hinterkopf und lag bewusstlos mit dem Gesicht im Wasser. Ein Passant, der die Szenerie beobachtete, sprang direkt hinterher und tätigte den Notruf. „Er hat wahnsinnig Glück gehabt“, blickt Schonhardt zurück. Denn die Verletzungen hätten deutlich schlimmer sein können.

Furtwanger Feuerwehr musste ausrücken

Um den Verletzten nicht potenziell noch mehr zu gefährden, wurde er über eine Drehleiter, die die Furtwanger Feuerwehr bereitstellte, abtransportiert. Auf einer Trage wurde der bewusstlose Mann den Sanitätern dann übergeben, die ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus brachten. Der Einsatz erstreckte sich über 90 Minuten, informiert Schonhardt.

Unterirdischer Kanal neben Sturzstelle

Wenige Meter von der Stelle, an der der Mann in den Bach stürzte, geht der Bach in einen unterirdischen Kanal über. Grundsätzlich könne es schon passieren, dass ein Mensch in diesen unterirdischen Kanal getrieben wird, informiert Schonhardt. Doch Sorgen müsse man sich in seinem Alltag keine machen. „Alle Fußgängerwege sind mit einem Geländer vom Wasser abgetrennt“, versichert der Kommandant.

Falls es doch passieren sollte, dass ein Mensch in dieses unterirdische System kommt, gestaltet sich die Rettung schwieriger. Man könne eine Rettungskraft auf der anderen Seite des Tunnels gesichert losschicken, um dem Gestürzten entgegenzukommen, erklärt Schonhardt. Falls der Wasserstand jedoch zu hoch sein sollte, müsse man warten bis die Person auf der anderen Seite des Tunnels herauskommt. Die Sicherheit der Rettungskräfte stehe bei solchen Einsätzen an höchster Stelle.

Keine baulichen Maßnahmen notwendig

Bauliche Maßnahmen, wie zum Beispiel ein Sieb oder ein Netz vor die Eingänge dieser Kanäle zu machen, hält Schonhardt für nicht nötig. Denn diese würden nicht nur Menschen davon abhalten, in den Kanal zu gelangen, sondern auch Geäst, Dreck und andere Objekte. Nach einiger Zeit könnte der Eingang des Kanals so blockiert sein, dass sich der Bach aufstaut und ein Hochwasser verursacht.

So würde eine solche Maßnahme mehr Probleme schaffen als sie löse. Und so lange Fußgänger umsichtig mit sich und ihren Mitmenschen sind, sei die Wahrscheinlichkeit enorm gering, dass so etwas passiert.