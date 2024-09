Kindergartenkinder bleiben in Aufzug stecken

Feuerwehreinsatz in Freudenstadt

1 Die Kinder freuten sich über den unerwarteten Besuch der Feuerwehr. (Symbolbild) Foto: MAK - stock.adobe.com

Zwei Kindergartenkinder sind am Montagmorgen in einem Aufzug stecken geblieben. Die Feuerwehr musste anrücken. Verängstigt waren die Kinder laut einem Feuerwehrsprecher aber nicht – ganz im Gegenteil: Der Einsatz sorgte bei den Kindern für große Begeisterung.









Gleich zwei Kindergärten befinden sich in dem Gebäude in der Alfredstraße in Freudenstadt: im Erdgeschoss der katholische Kindergarten St. Angela Merici, im ersten Stock darüber der evangelische Kindergarten Alfredstraße.