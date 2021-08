1 Die Feuerwehr rückte mit dem Löschzug der Abteilung Ebingen samt der Drehleiter an. Foto: Huber

Feuerwehr und Polizei mussten am Mittwochmittag zu einem Mehrfamilienhaus in der Ebinger Christian-Landenberger-Straße anrücken.

Albstadt-Ebingen - Polizei und Feuerwehr sind am Mittwochmittag gegen 12.10 Uhr zu einem vermeintlichen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Christian-Landenberger-Straße ausgerückt. Laut Stadtbrandmeister Michael Adam haben Bewohner den Rauchmelder piepsen hören und einen verschmorten Geruch aus einer der Wohnungen vernommen. Der Herd in der Küche war angelassen worden und das Mittagessen darauf angebrannt. Die Polizei, die kurz vor der Feuerwehr eintraf, konnte sich Zugang zur Wohnung verschaffen. Als die Feuerwehr mit dem Löschzug der Abteilung Ebingen samt der Drehleiter anrückte, brannte das Essen schon nicht mehr. Die Feuerwehr befreite die Wohnung anschließend mit einem Belüftungsgerät vom Rauch. Verletzte wurde niemand.