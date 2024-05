Feuerwehreinsatz in Donaueschingen

1 Vom Rauch ist schon nichts mehr zu sehen: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Atemschutz (rechts im Bild) lassen die chemische Reaktion im Hof der Firma kontrolliert zu Ende ablaufen. Foto: Ricosta

Eine chemische Reaktion führte zu einer Rauchentwicklung. Die genaue Ursache ist allerdings noch unklar.









Plötzlich steigt Rauch vom Betriebsgelände des Schuhherstellers Ricosta in der Raiffeisenstraße auf, Mitarbeiter verlassen die Gebäude, die Feuerwehr Donaueschingen rückt mit 20 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen an, ein Rettungswagen des DRK und zwei Streifenwagen treffen ein. Feuer ist jedoch nicht zu sehen. Was ist passiert?