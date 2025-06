1 In Dobel kommt es am Dienstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz (Symbolfoto). Foto: Marijan Murat/dpa Offenbar bei Sanitärarbeiten kommt es in einem Mehrfamilienhaus in Dobel zu einem Brand. Schlimmer als das Feuer ist der Ruß.







Schock am Nachmittag: Durch einen Brand und die folgende Rußentwicklung sind Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in Dobel am Dienstag unbewohnbar geworden. Die Gemeinde musste eine vierköpfige Familie in einer Notunterkunft unterbringen.