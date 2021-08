Anwohner melden Gasgeruch in der Villinger Innenstadt

Feuerwehreinsatz in der Nacht

3 Die Feuerwehr rückt unter anderem mit Atemschutzträgern vor, kann jedoch keine Gas-Konzentration messen. Foto: Eich

Einsatz am späten Mittwochabend in der Villinger Innenstadt: Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rücken aus, weil in einem Mehrfamilienhaus Gasgeruch gemeldet wurde. Doch vor Ort stellt sich die Lage anders dar.

Villingen-Schwenningen - Gegen 23 Uhr war der Integrierten Leitstelle von der Bewohnerin eines Hauses in der Turmgasse ein stechender Geruch im Erdgeschoss gemeldet worden, es rieche nach Gas hieß es. Die Folge war ein größerer Einsatz in der historischen Innenstadt: Sowohl die Feuerwehr (vier Fahrzeuge) als auch der Rettungsdienst (ein Rettungswagen inklusive Organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes) und die Polizei rückten daraufhin an.

Feuerwehr unter Atemschutz

Die Bewohner hatten das betroffene Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits sicherheitshalber verlassen. Bei der Erkundung, an der auch ein Trupp unter Atemschutz beteiligt war, konnte zunächst jedoch lediglich Benzingeruch wahrgenommen werden, wie Feuerwehr-Einsatzleiter Robert Friedrich vor Ort unserer Zeitung berichtete.

Messgeräte schlagen nicht aus

Über entsprechende Messgeräte konnte keine Gas-Konzentration festgestellt werden – dennoch kontrollierte die Feuerwehr das gesamte Gebäude, um sicher zu gehen, dass für die Bewohner keine Gefahr besteht. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz schließlich beendet werden und die Bewohner wieder das Haus betreten.