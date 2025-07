6 Die Kreuzung an der B463 in Hirsau ist knapp eine Stunde lang voll gesperrt. Foto: Verena Parage 6 Bilder - Fotostrecke öffnen Von Althengstett-Ottenbronn nach Calw-Hirsau windet sich die Strecke steil hinunter ins Nagoldtal. Einem Tankwagen mit brennbarer Ladung wird das am Donnerstagmorgen zum Verhängnis.







An der Kreuzung auf der B 463 in Hirsau ging am Donnerstagmorgen nichts mehr: Sie war knapp eine Stunde lang voll gesperrt. Der Grund: Auf der Rechtsabbiegespur nach St. Aurelius, von Bad Liebenzell her kommend, stand ein Flüssiggas-Tankwagen, umgeben von Feuerwehrautos und Polizei.