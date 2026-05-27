Feuerwehreinsatz in Burladingen: Haus nach Brand im Heizungskeller nicht mehr bewohnbar

Aus unbekannter Ursache brannte es in einem Wohnhaus in Burladingen-Melchingen. Drei Bewohner wurden in ein Krankenhaus gebracht. Spätere Unterkunft steht bereit.
Mit einem Großaufgebot rückten Feuerwehr und DRK am Dienstagabend, 26. Mai, zu einem Wohnhausbrand in die Melchinger Pfaffenbergstraße (Zollernalbkreis) aus. Die Alarmierung war um 18.50 Uhr erfolgt. Zuerst zur Stelle war die Ortsabteilung, in rascher Folge rückten die Wehren von Salmendingen und der Löschzug Burladingen mit der Drehleiter nach.