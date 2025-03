Burladingerin darf nicht in USA Celine Flad erzählt - „Habe mich gefühlt wie ein Schwerverbrecher“

Eigentlich wollte sie zur „Spring Break“ in die USA. Stattdessen wird sie am Flughafen in Gewahrsam genommen. Celine Flad aus Burladingen erzählt von ihren traumatischen Erlebnissen.