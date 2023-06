Das Abflammen von Unkraut in einer Hofeinfahrt hat im Dietinger Ortsteil Böhringen am Samstag kurz vor 12 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Eine in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses befindliche Hecke war bei den Arbeiten in Brand geraten. Die Flammen schlugen in Richtung Hauswand. Mit Hilfe von Feuerlöschern konnten der Hauseigentümer und mehrere Helfer das Feuer löschen.

Gesamtwehr Dietingen im Vollalarm

Zwischenzeitlich war die Gesamtwehr Dietingen in Vollalarm versetzt worden. Eine Wasserversorgung wurde aufgebaut. Das Feuer hatte zum Glück noch nicht auf den Dachstuhl übergegriffen. Die Dachhaut wurde untersucht.

Die weiteren Maßnahmen der Feuerwehr begrenzten sich auf Nachlöscharbeiten an der Hecke und weiteren Kontrollen auf Hitzeentwicklung im Bereich des Dachstuhls.

Die Gesamtfeuerwehr Dietingen war mit sechs Fahrzeugen und 62 Einsatzkräften und die Polizei Rottweil mit einer Streifenwagenbesatzung vor Ort