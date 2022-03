Ein Räucherofen hat am Mittwochabend einen Kellerbrand in Bitz verursacht. Verletzt wurde niemand.















Link kopiert

Bitz - Wie Einsatzleiter Holger Sielski am Abend mitteilt, sei der Brand gegen 18.40 Uhr ausgebrochen. Bei Eintreffen der Wehrleute sei bereits eine Rauchwolke aus einem Kellerfenster an der Vorderseite des Hauses in der Steinstraße aufgestiegen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Räucherofen wohl in Brand geraten ist und ein danebenstehendes Regal in Mitleidenschaft gezogen hat.

Der Angriffstrupp der Feuerwehr Bitz löschte den Brand. Das Gebäude wurde anschließend belüftet. Da sich die Hausbewohner selbst ins Freie begaben, wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 5000 Euro beziffert.

Im Einsatz war ein Löschzug der Feuerwehren Bitz und Winterlingen mit rund 25 Mann, der Ehrenamtlichen-Rettungswagen des DRK Tailfingen, der DRK Ortsverein und die Polizei.