Feuerwehreinsatz in Albstadt Mehrere Mülltonnen geraten in Brand (red/pz) 20.12.2025 - 16:24 Uhr 1 Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. (Symbolfoto) Foto: benekamp - Fotolia Am Samstagmorgen sind in Albstadt mehrere Mülltonnen in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Polizei ermittelt. Link kopiert Am Samstagmorgen ist es in der Straße „Auf Winkel“ in Albstadt zum Brand mehrerer Mülltonnen gekommen. Laut Polizei konnte der Brand durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.