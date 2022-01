Baum in Burgfelden steht in Flammen

Feuerwehreinsatz in Albstadt

Die Feuerwehr musste einen in Flammen stehenden Baum in Albstadt löschen.

Die Feuerwehr hat am Montagnachmittag einen lichterloh brennenden Baum gefällt.















Albstadt - Ein Baum, der am Montagnachmittag am Aussichtspunkt Böllat gebrannt hat, hat zu einem Feuerwehreinsatz. Gegen 16.15 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle das Feuer gemeldet. Die Feuerwehr, die daraufhin mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen, musste den am Hang stehenden Baum hierzu allerdings fällen. Wie es zum Ausbruch des Feuers gekommen war, ist noch unklar, teilt die Polizei mit.