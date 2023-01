Heizungsraum in Böhringer Wohnhaus raucht

2 Ein Brandmelder im Keller hatte auf den Rauch im Heizraum aufmerksam gemacht. Foto: Weisser

Am Samstagabend ist ein Brand in einem Heizraum in der Böhringer Talstraße verhindert worden.















Dietingen-Böhringen - Der Hauseigentümer war durch einen Brandmelder im Keller auf Rauch im Heizraum aufmerksam gemacht worden und hatte die Feuerwehr alarmiert.

Alle Abteilungen der Feuerwehr Dietingen rückten an. „Das war gerade noch rechtzeitig“, erklärte Feuerwehrsprecher Matthias Seemann gegenüber unserer Redaktion.

Kamin auf Unregelmäßigkeiten überprüft

Die Feuerwehrleute unter Leitung von Gesamtkommandant Dominik Weißer trafen am Einsatzort auf einen stark verrauchten Heizungsraum. Ein Brand konnte nicht festgestellt werden. Mit einem Überdrucklüfter wurde der Rauch über ein Kellerfenster an der Hinterseite des Gebäudes ins Freie geblasen.

Eine Wasserversorgung war aufgebaut worden, wurde aber nicht benötigt. Vor Ort war das Drehleiterfahrzeug der Oberndorfer Feuerwehr. Die Oberndorfer Kollegen hätten den Kamin auf Unregelmäßigkeiten überprüft, jedoch nichts feststellen können, so Seemann.

Defekt an kombinierter Öl-Holzheizungsanlage vermutet

Vermutet wird nach ersten Informationen vor Ort ein Defekt an der kombinierten Öl-Holzheizungsanlage. Die Feuerwehrleute entfernten das Brenngut aus der Brennkammer sowie alle brennbaren Materialien aus dem Keller.

Kreisbrandmeister Nicos Laetsch traf auch am Einsatzort ein. Ebenso das Fahrzeug mit der Drehleiter aus Rottweil, das sofort wieder wegfahren konnte. Auch nicht eingreifen brauchten das alarmierte DRK.

Erst vor zwei Wochen - am Morgen des Heiligen Abend – waren die Dietinger Feuerwehleute zu einem Einsatz mit schwerer Rauchentwicklung in einem Pelletsproduktionsbetrieb in Böhringen gerufen worden.