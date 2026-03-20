Feuerwehreinsatz: Dachstuhl des Sulzauer Golfrestaurants brennt

Aus dem Dachstuhl des Golfrestaurants in Sulzau schlugen Flammen. Rund 80 Feuerwehrleute rückten am Donnerstag an, um den Brand zu bekämpfen.

Der Alarm ging in Starzach um 20.08 Uhr los: Der Hausmeister hatte offenes Feuer gesehen und deshalb die Feuerwehr alarmiert. Zu dem Zeitpunkt hatte die Sulzer Abteilung gerade eine Sitzung. Sie war als erste vor Ort, danach folgten die vier anderen Starzacher Abteilungen, die Rottenburger Wehr mit der Drehleiter und der Gerätewagen Atemschutz aus Tübingen.

Das Restaurant im Erdgeschoss war geschlossen. Schnell war klar, dass sich niemand im Gebäude befand. So konnte umgehend mit der Brandbekämpfung begonnen werden.

Wasser aus dem Neckar geholt

Das Wasser wurde auf der anderen Straßenseite der L 370 aus dem Neckar geholt. Der Feuerwehrmann auf der Rottenburger Drehleiter löschte von oben mit einem gezielten Strahl aus seinem Rohr das Feuer, das oberhalb der thermischen Solaranlage aus den Dachziegeln drang. An den Solarmodulen waren ebenfalls Schäden sichtbar. Noch während der Löscharbeiten ist innen das Wasser mit Tauchpumpen abgesaugt worden. Das Ziel sei gewesen, das Gebäude zu retten und daher einen größeren Wasserschaden zu verhindern, hieß es. Nachbargebäude waren durch Funkenflug oder Übergreifen des Feuers nicht gefährdet.

Am Dachfirst schlugen die Flammen aus den Ziegeln. Auch die Solaranlage darunter wurde beschädigt. Foto: Marzell Steinmetz

Nach einer halben Stunde hatte die Feuerwehr den Dachstuhlbrand im Griff. Die Drehleiter musste dann nur noch sporadisch nachlöschen, bis gegen 22.45 Uhr der Brand vollständig gelöscht war. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei 300 000 Euro. Die Polizei hat am Freitag die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr war mit insgesamt zwölf Fahrzeugen angerückt. Von den mehr als 80 Einsatzkräften, darunter 27 Atemschutzgeräteträger, kamen 65 aus Starzach. Das DRK war außerdem vor Ort, Verletzte gab es nicht. Die Landstraße zwischen Bieringen und Sulzau wurde zeitweise gesperrt. Das sorgte für leichte Verkehrsbehinderungen.

Innerhalb von drei Wochen den zweiten Gebäudebrand

Die Starzacher Feuerwehr musste innerhalb von drei Wochen den zweiten Gebäudebrand löschen. Anfang März brannte in Wachendorf ein altes Bauernhaus. Mit den im Herbst vergangenen Jahres in Dienst gestellten neuen Löschfahrzeugen für Bierlingen und Wachendorf hat die Gesamtwehr ihre Schlagkraft erhöht. Das sei die richtige Investition gewesen, stellte der Wachendorfer Abteilungskommandant und Pressesprecher Dominik Schuler fest.