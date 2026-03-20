Feuerwehreinsatz: Dachstuhl des Sulzauer Golfclubhauses brennt

Aus dem Dachstuhl des Golfrestaurants in Sulzau schlugen Flammen. Rund 80 Feuerwehrleute rückten am Donnerstag an, um den Brand zu bekämpfen.
Der Alarm ging in Starzach um 20.08 Uhr los: Der Hausmeister hatte offenes Feuer gesehen und deshalb die Feuerwehr alarmiert. Zu dem Zeitpunkt hatte die Sulzer Abteilung gerade eine Sitzung. Sie war als erste vor Ort, danach folgten die vier anderen Starzacher Abteilungen, die Rottenburger Wehr mit der Drehleiter und der Gerätewagen Atemschutz aus Tübingen.