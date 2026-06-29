Feuerwehrbedarfsplan beschlossen: Calw investiert in die Zukunft seiner Feuerwehr

Der neue Feuerwehrbedarfsplan sieht Investitionen in Gerätehäuser, Fahrzeuge und Personal vor – und soll die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr langfristig sichern.

Bereits beim Betreten des Sitzungssaals fällt eines auf: Die Besucherplätze sind alle voll besetzt. Und das meiste sind Feuerwehrleute aus den verschiedenen Abteilungen. Grund dafür ist der vierte Punkt der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung: der Feuerwehrbedarfsplan 2026.

Oberbürgermeister Florian Kling beginnt. Der letzte Bedarfsplan ist inzwischen zehn Jahre alt. Noch habe man einen guten und modernen Fuhrpark bei der Feuerwehr. Hinter dem nun aufgestellten Plan stecke eine langfristige strategische Planung, in der der Bedarf ermittelt wurde, der in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats beschlossen werden sollte. Danach könne dieser Bedarf gedeckt werden.

Im Laufe der vergangenen zehn Jahre habe sich einiges in der Feuerwehrlandschaft verändert – es gebe neue Statistiken zu Anfahrtszeiten, neue Einsatzkonzepte, die neue Hermann-Hesse-Bahn oder auch das neue Krankenhaus. All das müsse berücksichtigt werden. Es gebe neue und veränderte Gefahren, an die sich die Feuerwehr anpassen muss.

Der Calwer Stadtbrandmeister Marcus Frank ergreift das Wort. In der Bedarfsplanung werde analysiert, was in den kommenden Jahren auf die Feuerwehr und die Stadt zukommt. Die Planung erfolgt dabei für das ganze Stadtgebiet und nicht für jede Gemeinde einzeln – denn: „Alle Feuerwehrabteilungen zusammen stellen die leistungsfähige Feuerwehr.“

Eintreffzeit, Einsatzmittel und Einsatzkräfte

Als Beurteilungsgrundlage haben sich die Faktoren Standardbrand und -hilfeleistung etabliert. Als Bemessungswerte gelten Eintreffzeit, Einsatzmittel sowie die Zahl der Einsatzkräfte. Für die Erstellung eines Bedarfsplanes wurden zunächst Schutzziele festgelegt. Denen zufolge sollen in Calw, Heumaden und Stammheim nach zehn Minuten neun Einsatzkräfte zur Verfügung stehen für einen 80-prozentigen Schutz. In den übrigen, kleineren Ortsteilen mit geringerer Bevölkerungsdichte sind in gleicher Zeit sechs Einsatzkräfte vorgesehen.

Die Gemeinde legt fest, wie viel die Feuerwehr leisten soll. Die Planung beruht dabei laut Stadtbrandmeister auf Erfahrungswerten. Ein hundertprozentiger Schutz sei dabei anzustreben, aber nicht möglich aufgrund der Topografie, verschiedenen Tageszeiten und dadurch, dass es sich bei den Einsatzkräften um Ehrenamtliche handelt.

Aktuell ausreichend Ehrenamtliche

Derzeit haben alle Abteilungen der Calwer Feuerwehr ausreichend ehrenamtliche Mitglieder im aktiven Dienst. Frank betont allerdings, wie wichtig es ist, in die Zukunft zu blicken. In den kommenden fünf Jahren müssten einige Mitglieder altersbedingt aus dem aktiven Dienst austreten. Bis 2031 könne es so zu einem Defizit kommen. Daher hält er aktive Werbemaßnahmen, die Erhöhung der Attraktivität des Feuerwehrdienstes – auch für Frauen – für relevant. Auch auf hauptamtlicher Seite werde mehr Personal benötigt. Dafür werde es gesonderte Beratungen geben.

Bauliche Maßnahmen vorgesehen

Vorgesehen ist außerdem die Sanierung des Gerätehauses Hirsau (60.000 Euro), welche sich bereits in Umsetzung befindet. Ebenfalls saniert werden soll das Gerätehaus Calw. Darüber hinaus soll in den kommenden Jahren das Gerätehaus Holzbronn neu gebaut werden, da eine Sanierung nicht möglich ist (circa 1.000.000 Euro, möglicher Zuschuss von 240.000 Euro). Noch in diesem Jahr soll eine Fertiggarage mit Standort in Stammheim in Auftrag gegeben werden. Hier soll der Notstromgenerator unterkommen (circa 35.000 Euro). Des Weiteren vorgesehen ist ein Neubau eines Geräte- und Bevölkerungsschutzlagers in Altburg (circa 430.000 Euro, möglicher Zuschuss von 360.000 Euro).

Neben den räumlichen Maßnahmen sollen auch Fahrzeuge wie beispielsweise zwei Kommandowagen (je 55.000 Euro), ein WLF 26 Kran, ein Rüstwagen und eine Drehleiter kompakt beschafft werden.

Antrag aus der AfD-Fraktion abgelehnt

Die meisten Gemeinderäte zeigen sich von dem Bedarfsplan überzeugt. Gudrun Mogler hält den Plan für „schlüssig und verzahnt“.

Peter Drenkhahn von der AfD hingegen stellte einen Antrag, der die Aufteilung des Antrages in einzeln zu beschließende Punkte vorgesehen hatte. Außerdem hätten demzufolge einige der Punkte vertagt werden sollen. Nur Drenkhahn selbst stimmte letztlich für den Antrag. Der Feuerwehrbedarfsplan der Feuerwehr hingegen wurde mit einer Enthaltung beschlossen.