1 Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht ein Brand im Mai in Klengen – Flammen griffen von einem Carport neben dem Gebäude auf ein Wohnhaus über und zerstörten dies. Foto: Spitz/Archiv

Am Montag platzte die Bombe: Die Ermittlungsbehörden sind überzeugt davon, dass ein Angehöriger der Feuerwehr Brigachtal als Brandstifter unterwegs war. Doch der Tatverdächtige ist noch auf freiem Fuß – warum?















Brigachtal - Das Entsetzen in der Gemeinde und in der Region ist groß, nachdem bekannt wurde, dass Polizei und Staatsanwaltschaft ausgerechnet einen Helfer der Freiwilligen Feuerwehr als Verursacher von mehreren Bränden in Brigachtal ansehen.