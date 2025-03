Die Abteilung Thanheim der Freiwilligen Feuerwehr Bisingen hat bei ihrer jüngsten Hauptversammlung auf 20 Einsätzen, die Unwettereinätze am 2. Mai wurden zu einem Einsatz zusammengefasst, zurückgeblickt.

Abteilungskommandant Jens Dehner erklärte, dass die Abteilung mit einem Personalstand von 31 Einsatzkräften gut aufgestellt sei, neue Mitglieder würden aber weiterhin dringend gebraucht. Insgesamt engagieren sich 53 Personen im Thanheimer Feuerwehrwesen.

Ausbildungen

Auch bei der Ausbildung war die Thanheimer Abteilung aktiv. So legten Robert Dragota, Vanessa Löffler und Benjamin Peters die Truppmannausbildung Teil 1 (Grundausbildung 70 Unterrichtsstunden) ab. Die Truppmannausbildung Teil 2 bestanden Uwe Ebbinghaus und Lukas Nill. Mitte 2024 in Heiligenzimmern bestanden Matthias Gsell (als Gruppenführer), Vanessa Löffler und Benjamin Peters das Leistungsabzeichen BW in „Bronze“ als Mitglieder der zwei erfolgreichen Gruppen der Feuerwehr Bisingen.

Mit David Kuder, Vanessa Löffler und Sven Pflumm verfügt die Einsatzabteilung Thanheim nun über weitere Atemschutzträger, diese legten der Lehrgang in Tailfingen erfolgreich ab. Als Sprechfunker wurden Robert Dragota, Vanessa Löffler, Benjamin Peters und Sascha Silbernagl ausgebildet. Auf der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal wurden Mehmed Borovac zum Gerätewart, Matthias Gsell zum Jugendfeuerwehrwart und als Verbandsführer (Führen in der Führungsstufe C) Fabian Beck ausgebildet.

900 Einsatzstunden

Die bereits genannten 20 Einsätze wurden in 900 Einsatzstunden bewältigt, was ein Zuwachs von 458 Einsatzstunden zum Jahr 2023 und 723 Einsatzstunden zum Jahr 2022 darstellt. Die Brand- und Hilfeleistungseinsätze überwogen dabei. Zuletzt freute sich Dehner darüber, dass alle Einsatzkräfte mit neuer Einsatzkleidung samt Helmen ausgestattet worden sind.

Ehrungen

Jonas Gsell wurde für 15 Jahre Einsatzdienst mit dem Feuerwehrehrenzeichen BW in Bronze geehrt. Für 25 Jahre Einsatzdienst wurden Florian Bleile, Boris-Johannes Fürst und Thomas Schneider mit dem Feuerwehrehrenzeichen BW in Silber ausgezeichnet. Für 30 Jahre Einsatzdienst erhält Oliver Wolf das Feuerwehrehrenzeichen des Zollernalbkreises, für 40 Jahre Einsatzdienst Sandro Zocastello das Feuerwehrehrenzeichen BW in Gold. Für 45 Jahre Mitgliedschaft wurde Fritz Hammer und für 50 Jahre Mitgliedschaft Karl-Heinz Fecker geehrt.

Beförderungen

Anschließend wurden Robert Dragota und Sascha Silbernagl zu Hauptfeuerwehrmännern und Uwe Ebbinghaus zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Wahlen

Bei den Neuwahlen wurde Jens Dehner als Abteilungskommandant im Amt bestätigt, Fabian Beck ist neuer 1. stellvertretender Abteilungskommandant und Tobias Hasenpusch ist neuer 2. stellvertretender Abteilungskommandant. Als Schriftführer wurde Lukas Nill einstimmig gewählt, ebenso der bisherige Kassenverwalter Christian Flemmig. In dem Abteilungsausschuss wurden Mehmed Borovac, Marc Christen, David Kuder und Robert Dragota gewählt. Die Rechnungsprüfer bleiben Jonas Gsell und Mario Hausch.