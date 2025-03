Die Feuerwehr Röt-Schönegründ blickte bei ihrer Abteilungsversammlung auf das vergangene Jahr zurück.

In seinem Tätigkeitsbericht erinnerte Abteilungskommandant Holger Finkbeiner an zahlreiche Ereignisse wie mehrere Einsätze, Brandsicherheitswachen, Ausbildungsdienste oder sonstige Veranstaltungen. Es gab insgesamt 17 Übungsdienste. Zudem standen das Maibaumstellen sowie das Brückenfest wieder auf dem Programm. In sportlicher Hinsicht war man mit der Teilnahme am Duathlon im Landkreis Tuttlingen sowie beim „Hillrun“ am Ruhestein ebenfalls aktiv.

Neben den regulären Übungen fanden weitere Fortbildungen statt, etwa die Durchgänge in der Brandübungsanlage der Netze BW. Ferner wurde je eine Person zum Trupp- und eine zum Zugführer ausgebildet.

23 Männer und eine Frau

Drei Aktive absolvierten den Lehrgang zum Atemschutzgeräteträger. Gemeinsam mit anderen Abteilungen der Gemeinde legten vier Personen erfolgreich das Leistungsabzeichen in Bronze ab. Die Mannschaftsstärke beträgt aktuell 23 Mann und eine Frau. Zahlreiche Stunden bilanzierte auch der Leiter der Jugendgruppe, Philipp Finkbeiner. Neben praktischen Übungen, gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr von Klosterreichenbach, fanden auch ein Zeltlager und ein Ausflug nach „Tripsdrill“ statt. Es werden derzeit sechs Jugendliche stetig an die Aufgaben der Feuerwehr herangeführt und sichern somit weiterhin den Nachwuchs.

Der stellvertretende Ortsvorsteher Ulrich Forstreuter dankte der Abteilung für die geleistete Arbeit und den persönlichen Einsatz. Gesamtkommandant Martin Frey berichtete in seinem Grußwort über aktuelle Themen der Feuerwehr Baiersbronn. Frey beförderte Lasse Kall, Luca Frey und Denni Finkbeiner zu Oberfeuerwehrmännern und Jaqueline Bächle zur Oberfeuerwehrfrau. Kurt Schwizler wurde nach 44-jährigem Einsatz in die Altersabteilung verabschiedet. Holger Finkbeiner wurde für 25 Jahre, Achim Schneider und Thomas Baumann wurden für je 15 Jahre im Feuerwehrdienst geehrt.