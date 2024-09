Feuerwehrabteilung Onstmettingen: Ein Einfamilienhaus auf Rädern

7 Schlüsselübergabe mit Stadtbrandmeister Michael Adam, Stefan Jetter vom Kreisfeuerwehrverband, Ortsvorsteher Jürgen Kurz, OB Roland Tralmer, Vizekommandant Steffen Gonser, Kommandant Tobias Pfister und Bürgermeister Steve Mall (von links). Foto:

Die Feuerwehrabteilung Onstmettingen hat am Sonntagnachmittag offiziell ihr neues Hilfsleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 in Dienst gestellt und zugleich ihre Türen für Interessierte geöffnet. Der Publikumsandrang übertraf alle Erwartungen.









Gleich zum Auftakt am Samstag bekamen die Besucher eine „Feuerwehr zum Anfassen“ geboten, durften mit Feuerlöschern üben, in die Einsatzkleidung der Aktiven schlüpfen und sich via Gegenüberstellung von Früher und Heute ein Bild davon machen, was sich im Brandschutzwesen im Lauf der Zeit alles geändert hat. Auf reges Interesse stießen die Vorführungen von hydraulischer Schere, Spreizer und Hebekissen, und die Jugendfeuerwehr stellte bei einer Übung ihr Können unter Beweis.