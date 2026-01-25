Feuerwehrabteilung Furtwangen: Großbrand am Rössleplatz überschattet 2025

Mit zwei großen Einsätzen ging das vergangene Jahr für die Abteilung Stadt der Furtwanger Feuerwehr zu Ende. Doch nicht nur das Feuer in der Stadtmitte und der Unfall prägten 2025.
In der Hauptversammlung der Abteilung Stadt der Furtwanger Feuerwehr berichtete Abteilungskommandant Alfons Scholl von einem bewegten Jahr. Er würdigte besonders die Arbeit, die über den normalen Dienst hinausgeht – etwa die Betreuung der Kinder- und Jugendfeuerwehr oder die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.