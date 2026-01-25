Feuerwehrabteilung Furtwangen: Großbrand am Rössleplatz überschattet 2025

Mit zwei großen Einsätzen ging das vergangene Jahr für die Abteilung Stadt der Furtwanger Feuerwehr zu Ende. Doch nicht nur das Feuer in der Stadtmitte und der Unfall prägten 2025.

In der Hauptversammlung der Abteilung Stadt der Furtwanger Feuerwehr berichtete Abteilungskommandant Alfons Scholl von einem bewegten Jahr. Er würdigte besonders die Arbeit, die über den normalen Dienst hinausgeht – etwa die Betreuung der Kinder- und Jugendfeuerwehr oder die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.

Leistungsabzeichen Ein Highlight im vergangenen Jahr war das Leistungsabzeichen in Bronze. Denn erstmals im Schwarzwald-Baar-Kreis wurde dafür eine komplette Damen-Mannschaft aus den Furtwanger Abteilungen und der Feuerwehr Gütenbach zusammengestellt.

Veranstaltungen Gut angenommen wurde einmal mehr das Floriansfest im Juni. Auch beim Trödlermarkt oder beim Bike-Marathon war die Abteilung im Einsatz. Ein Erfolg war ein Ausflug ins Elsass.

Einsätze Das Jahr schloss „mit zwei Einsätzen, die uns noch lange in Erinnerung bleiben werden“. Hier erinnerte Scholl an den schweren Verkehrsunfall und kurz danach den Großbrand am Rössleplatz. Insgesamt gab es 64 Einsätze, davon 13 bei Bränden, mit 1355 Einsatzstunden, davon allein am Rössleplatz 409 Stunden.

„Doppeldienstler“ helfen mit

Mitglieder Die aktive Abteilung besteht aus 44 der insgesamt 67 Feuerwehrleute. Dazu kommen acht Studenten. Wichtig im Stadtgebiet sind auch die „Doppeldienstler“, die sowohl in ihrer eigenen Feuerwehr Dienst tun als auch tagsüber vom Arbeitsplatz aus mit der Abteilung Stadt ausrücken. Das sind sieben Personen aus anderen Feuerwehren sowie acht aus dem anderen Furtwanger Abteilungen.

Ausbildung Scholl betonte die Bedeutung von Ausbildungen und konnte wieder eine Reihe von Urkunden für absolvierte Lehrgänge überreichen.

„Wichtige und großartige“ Arbeit

Lob Bürgermeister Florian Merz würdigte die „wichtige und großartige“ Arbeit der Feuerwehr. Überragend gewesen sei der Einsatz am Rössleplatz, wo nur durch den „richtig guten Einsatz“ ein größerer Schaden bis zum Stadtbrand verhindert werden konnte. „Hier ist die ganze Stadt tief dankbar“, so Merz. Er sicherte zu, dass „ich selbst und der Gemeinderat immer für die Feuerwehr da sind und ihr auch das zur Verfügung stellen, was sie braucht“.

Dank Gesamtkommandant Jochen Löffler dankte für die erfolgreiche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ebenso könne die Feuerwehr, dies werde immer wieder von Bürgern betont, stolz sein auf den erfolgreichen Einsatz am Rössleplatz. Die Feuerwehr freut sich auf ihr neues Spezialfahrzeug mit besonderen Ausrüstungen, das im März eintreffen soll.

Abteilungskommandant Alfons Scholl bleibt im Amt

Wahlen Nach seiner ersten Amtszeit wurde Abteilungskommandant Alfons Scholl in geheimer Wahl in seinem Amt bestätigt. Zu Stellvertretern gewählt wurden Sven Blessing und Christian Dilger. Für Feuerwehr- und Abteilungsausschuss gab es eine Reihe von Kandidaten. In den Feuerwehrausschuss gewählt wurden Sven Blessing, Jan Kaltenbach und Christoph Müller, in den Abteilungsausschuss Niklas Heine, Jan Kaltenbach, Philipp Sauter, Christoph Müller, Erich Alexander, Jonas Müller, Sascha Müller und Armin Wernet.