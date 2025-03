Die Abteilung Zimmern der Freiwilligen Feuerwehr Bisingen hatte im Jahr 2024 acht Einsätze zu bewältigen, wie Kommandant Tobias Pflumm bei der jüngsten Hauptversammlung berichtete.

Hervorzuheben wusste er das Hochwasserereignis am 2. Mai, bei welchem neben der Kerngemeinde auch Zimmern betroffen war. Dazu kamen Brandsicherheitswachdienste auf der Burg Hohenzollern mit weiteren 112 Einsatzstunden.

Lesen Sie auch

Personalstand

Zum Personalstand informiert Pflumm, dass die Wehrabteilung derzeit auf 17 Aktive, wovon sechs Atemschutzgeräteträger sind, zurückgreifen kann. Weitere zwei Personen sind in der Seniorenabteilung.

Aus- und Fortbildungen

Michael Kostanzer wurde zum Sprechfunker und Damian Beuter zum Atemschutzgeräteträger ausgebildet. Mehrere Wehrmänner seien bereits für dieses Jahr für weitere Fortbildungen angemeldet. Das Leistungsabzeichen in Bronze haben Marc Albus, Damian Beuter und Jannik Kanz abgelegt.

14 Übungen

Mit der Abteilung Wessingen zusammen wurden 14 Übungen absolviert. Obendrein habe die Abteilung Zimmern die Gesamthauptversammlung der Feuerwehr Bisingen besucht und an der Kirchspielhauptübung aktiv teilgenommen. Das Mitwirken beim Maibaumstellen und Kindergartenjubiläumsfest Wessingen sowie an der Dorfweihnacht rundeten das Programm ab.

Investition in Ausrüstung

Investiert wurde laut Kommandant Tobias Pflumm in den Bereichen Ausrüstung und Einsatzkleidung. Außerdem stünden weitere Beschaffungen 2025 an. Technische Prüfungen seien erfolgt, so dass Fahrzeug und Ausrüstung sich in tadellos funktionierendem Zustand befänden.

Ausflug nach Mallorca

Etliche Teilnahmen von Festlichkeiten dienten der Kameradschaftsförderung. So auch der Volksfestbesuch und der Ausflug ins Elsass. Für dieses Jahr sei ein Ausflug nach Mallorca und ein Hüttenaufenthalt vorgesehen.

Dank der Verwaltung

Ortsvorsteher Andreas Fecker und bedankte sich im Namen der Gemeinde- und Ortschaftsverwaltung bei der Wehr für deren ehrenamtliches Engagement. Lobenswerter Weise habe die Gemeinde Bisingen Weise runde 9000 Euro für das Helferfest für den Unwettereinsatz investiert. Im Grußwort dankte Jonas Ruff im Namen der Gesamtwehr Bisingen und stellvertretend für Kommandant Marc Mayer für die gelungenen Einsätze – ein spektakuläres Jahr liege hinter den Kameraden.

Zukunftspläne

Das Projekt Zusammenschluss der zwei Wehren aus Zimmern und Wessingen als auch der Neubau eines Feuerwehrhauses stehe noch aus. In Planung sei die Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges TSF-W im Jahr 2027, der Einsatzstellen Funk 2 m, wie auch die Investition in das vorhandene Gerätehaus.

Ehrungen

Geehrt wurden für 30 jährigen Dienst Tobias Gekle und Tobias Pflumm, für 15 Jahre Jonas Toranzo und für zehn Jahre Christian Class. Zudem zum Oberfeuerwehrmann befördert: Jannik Kanz, Marc Albus und Maximilian Klausmann.