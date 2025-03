Bei der Gesamtversammlung 2025 wurde der Zehn-Jahres-Plan als zentrales Element für die strategische Entwicklung der Wehr hervorgehoben.

Kommandant Frank Scherfer präsentierte die Erfolge des vergangenen Jahres, darunter eine gesteigerte Mitgliederzahl in den Einsatzabteilungen, wichtige Investitionen in Ausrüstung sowie zahlreiche Fortbildungen der Feuerwehrkräfte.

Mit insgesamt 64 Einsätzen war das Jahr 2024 herausfordernd. Ein Großbrand in einem Gasthaus in Zimmern erforderte allein zwölf Stunden Einsatzzeit. Der Fuhrpark wurde um einen Gerätewagen Transport erweitert, zudem sind für 2025 die Anschaffung von zwei Mannschaftstransportwagen und eines neuen Löschfahrzeugs (LF 10) geplant.

Gute Zusammenarbeit

„Ein ganz besonders großer Dank geht an dieser Stelle an die Damen und Herren des Gemeinderates und der Verwaltung, welche bei allen Beschaffungen die Notwendigkeit erkannten und ermöglicht haben. Die Zusammenarbeit funktioniert stets respektvoll, reibungslos und ergebnisorientiert“, betonte Scherfer. Auch für 2025 sind zahlreiche Schulungen, Übungen und Investitionen vorgesehen.

Die Geehrten (von links): Patrick Dilger (15 Jahre); Horst Bähr (40 Jahre); Tobias Dilger (15 Jahre); Dietmar Bihl und Thomas Mager (beide 40 Jahre) es fehlt: Christian Stern. Foto: Feuerwehr Zimmern

„Die Orientierung zum Bedarf der Gesamtwehr mittels des Zehn-Jahres-Plans funktioniert bisher einwandfrei“, so Scherfer im weiteren Bericht. Ein Übungstag der Gesamtwehr hat sich bewährt und soll auch in diesem Jahr wieder durchgeführt werden. Auch die Heißausbildung in Ratshausen ist ein wichtiger Bestandteil für die Fortbildung der Atemschutzgeräteträger.

Einsatz an der Kita

Bürgermeisterin Carmen Merz überbrachte die Grüße und den Dank der Gemeinde. Erst am letzten Einsatz in der Kita „Albert-Mager-Straße“ zeigte sich Merz erneut beeindruckt von der Leistungsfähigkeit und Schlagfertigkeit der Gesamtwehr.

Merz und Scherfer konnten im Verlauf der Versammlung eine Kameradin und zahlreiche Kameraden befördern. Zur Feuerwehrfrau wurde Isabell Rapp und zum Feuerwehrmann Benjamin Haller befördert. Yannick Haas zum Oberfeuerwehrmann. Christoph Flaig, Patrick Dilger, Rouven Pfaff, Marcel Schlaich und Marcel Widmann zum Hauptfeuerwehrmann. Marco Mager und Sebastian Patzelt zum Löschmeister. Andreas Roth zum Oberlöschmeister und Theo Böhne zum Brandmeister.

Im Rahmen der Gesamtversammlung der Feuerwehr Zimmern wurden sechs Feuerwehrkameraden für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit geehrt. Kreisbrandmeister Philipp Glunz musste krankheitsbedingt die Teilnahme an der Versammlung absagen. So wurde die Ehrung nach einer Laudatio von Kommandant Scherfer und der anwesenden Bürgermeisterin Carmen Merz vorgenommen. Die Kameraden erhielten die Auszeichnung des Innenministers Thomas Strobel und ein Präsent der Gemeinde.

Für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden Tobias Dilger, Patrick Dilger und Christian Stern ausgezeichnet. Sie haben sich mit Engagement und Leidenschaft für den Schutz der Bevölkerung eingesetzt und sind ein wichtiger Teil der Wehr.

Eine besondere Würdigung erhielten Horst Bähr, Thomas Mager und Dietmar Bihl, die seit 40 Jahren unermüdlich für die Sicherheit der Gemeinde im Einsatz sind. Vier Jahrzehnte Dienst am Nächsten – das bedeutet zahlreiche, wenn nicht, unzählige Einsätze, ständiges Training und die Weitergabe von Erfahrung an jüngere Generationen. Für dieses außergewöhnliche Engagement wurden die drei, neben der eigentlichen Ehrung, zu Ehrenmitgliedern der Feuerwehr Zimmern ernannt.