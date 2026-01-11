Feuerwehr Zimmern: Abteilungswehr würdigt jahrzehntelanges Engagement

1 Die geehrten Zimmerner Feuerwehrmänner sowie die in die Alterswehr verabschiedeten bisherigen Aktiven mit Abteilungskommandant Marc Burkard (Zweiter von rechts) und Bürgermeisterin Carmen Merz (rechts): (von links) Frank Scherfer (25 Jahre), Stefan Mager (40 Jahre), Bernhard Bühl, Karl-Heinz Vogler (beide 50 Jahre), Konrad Teufel, Gunter Hornberger, Uwe Flaig und Erwin Bantle (alle in die Alterswehr verabschiedet). Auf dem Foto fehlt Thomas Bantle. Foto: Weisser Mehrere Ehrungen für langjährige Feuerwehrtätigkeit und Verabschiedungen von den Aktiven in die Alterswehr gab es in der Einsatzabteilung Zimmern.







Abteilungskommandant Marc Burkard zeichnete die aktiven Feuerwehrleute Stefan Mager (40 Jahre) und Frank Scherfer (25 Jahre) aus. Der Chef der Zimmerner Abteilung zählte die Fortbildungen und Lehrgängen der beiden auf. Besonders bei Scherfer, dem derzeitigen Gesamtkommandanten, war die Liste recht lang. Bei Mager erwähnte der Abteilungskommandant zusätzlich dessen handwerklichen Einsatz bei Renovierungsmaßnahmen im Feuerwehrhaus.