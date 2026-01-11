Feuerwehr Zimmern: Abteilungswehr würdigt jahrzehntelanges Engagement

Mehrere Ehrungen für langjährige Feuerwehrtätigkeit und Verabschiedungen von den Aktiven in die Alterswehr gab es in der Einsatzabteilung Zimmern.
Abteilungskommandant Marc Burkard zeichnete die aktiven Feuerwehrleute Stefan Mager (40 Jahre) und Frank Scherfer (25 Jahre) aus. Der Chef der Zimmerner Abteilung zählte die Fortbildungen und Lehrgängen der beiden auf. Besonders bei Scherfer, dem derzeitigen Gesamtkommandanten, war die Liste recht lang. Bei Mager erwähnte der Abteilungskommandant zusätzlich dessen handwerklichen Einsatz bei Renovierungsmaßnahmen im Feuerwehrhaus.