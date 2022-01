1 Übernehmen Verantwortung in der Dauchinger Feuerwehr (von links): Markus Link, Frank Ohnmacht, Anja Bucher, Jürgen Laufer, Markus Herbst sowie die Kommandanten Ralf Laufer und Frank Bertsche. Foto: Preuß

Die Dauchinger Wehr blickte jetzt auf gleich zwei Jahre zurück, die bewegter kaum hätten verlaufen können. Die letztjährige Hauptversammlung fiel der Corona-Pandemie zum Opfer.















Dauchingen - Umso erfreulicher war es für Kommandant Ralf Laufer und Team, die aktuelle Versammlung im nun renovierten und bezugsfähigen Feuerwehrhaus auszurichten.

In den Rückblicken der vergangenen zwei Jahre hatten der Kommandant als auch die Schriftführerin Sabrina Schneider eine Vielzahl von Ereignissen zu berichten. Als herausragender Höhepunkt stellt sich nun die Fertigstellung des Erweiterungsbaus mit der Generalsanierung des bestehenden Feuerwehrgerätehaus dar. Dies ist nicht nur für die Gemeinde wegen der finanziellen Investitionen eine große Herausforderung, sondern gerade der Bauausschuss der Feuerwehr war hier besonders gefordert.

Zahl der Einsätze erhöht

Die Zahl der Einsätze hat sich in den vergangenen zwei Jahren erhöht, sie weisen zudem eine große Bandbreite auf. In Wort und Bild rief Sabrina Schneider die verschiedenen Einsätze ins Gedächtnis zurück. Noch gut in Erinnerung bleibt der Flugunfall 2020, der schwere Verkehrsunfall auf der B 523 wie auch zwei gemeldete Dachstuhlbrände und ein Kellerbrand. Ein besonderer Einsatz bei einem Hausbrand mit einem Familiendrama, das inzwischen auch gerichtlich abgeschlossen ist, wird den Wehrleuten noch lange in Erinnerung bleiben.

Investitionen in den Fuhrpark

Diese Einsätze zeigen auch auf, dass die Dauchinger Feuerwehr weiter in ihren Fuhrpark investieren muss. So steht nun auch schon das nächste Projekt an. Wie im Feuerwehrbedarfsplan festgelegt, soll die Beschaffung eines Gerätewagen Transport erfolgen. Dieser dient in erster Linie zum Transport von Ausrüstungen zu Nachschubzwecken, kann aber auch als eigenständiges Fahrzeug agieren, so zum Beispiel bei Überflutungen.

Die Festivitäten wurden durch die Pandemie ausgebremst. Doch schauen die Feuerwehrkameraden zuversichtlich in das kommende Jahr und planen einen Tag der offenen Tür im runderneuerten Feuerwehrhaus.

Info: Wahlen

Bei den geheimen Wahlen zeigte sich der Kreisbrandmeister als versierter Auszähler der Stimmen. Zur der Wahl des Feuerwehrausschusses standen zwölf Bewerber zur Auswahl. Die meisten Stimmen erhielten Markus Herbst, Markus Link, Anja Bucher, Jürgen Laufer und Frank Ohnmacht, sie sind nun die kommenden vier Jahre im Ausschuss tätig. Als Kommandant wurde Ralf Laufer bestätigt. Es ist nun seine zweite Amtsperiode, die er nun bis 2027 inne hat. Zu seinem Stellvertreter wurde Frank Bertsche gewählt. Der bisherige stellvertretende Kommandant Markus Herbst hatte nach 20 Jahren im Amt nicht mehr kandidiert.