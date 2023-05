Vollgelaufene Keller, Menschen in Not, unkontrollierte Wassermassen: Das große Unwetter in Balingen und im gesamten Zollernalbkreis liegt nun bereits gut zwei Wochen zurück. Feuerwehrkommandant Florian Rebholz hat den Einsatz der Feuerwehr am 7. und am 8. Mai nun final bilanziert – und dabei beeindruckende Zahlen präsentiert.

Zu rund 100 Einsatzstellen muss die Feuerwehr ausrücken

Rund 300 Einsatzkräfte waren demnach allein im Stadtgebiet Balingen eingesetzt. Die Gesamtfeuerwehr Balingen war mit allen Abteilungen im Einsatz, und selbst das reichte nicht aus: „Es kommt nicht so oft vor, aber wir bekamen Überlandhilfe von den Abteilungen aus Bisingen, Schömberg und Geislingen“, berichtete Rebholz im Gemeinderat.

Zu rund 100 Einsatzstellen musste die Feuerwehr ausrücken. „Darunter waren auch Menschen in Not. Diese waren beim Eintreffen unserer Kräfte zwar nicht in Lebensgefahr, mussten aber dennoch aus einer Notlage befreit werden“, sagt Rebholz. Selbst als Feuerwehrmann werde es einem da mulmig.

Der Bauhof hilft beim Befüllen der Sandsäcke

Lobend blickte er auf die gute Zusammenarbeit mit den anderen Behörden zurück. „Der Bauhof hat uns kräftig unterstützt beim Befüllen der Sandsäcke.“ Insgesamt 2500 neue Sandsäcke kamen dabei zusammen. Auch das Gartenschauteam habe die Feuerwehr auf dem Laufenden gehalten.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren überall im Einsatz. Foto: Visel

Besonders von Vorteil war der extra für die Gartenschau angelegte Hochwasserschutz, der laut Rebholz noch Schlimmeres im Stadtgebiet Balingen verhindert hatte. „So konnten wir uns auf die schwer betroffenen Gebiete konzentrieren“, sagte der Feuerwehrkommandant. Eines davon: der Stadtteil Frommern.

„Solche Wassermassen, haben uns einige Einwohner berichtet, habe man hier so noch nicht erlebt.“ Einige Personen mussten aus ihren Wohnhäusern evakuiert werden. Die Bahnstrecke wurde teils unterspült, so dass der Zugverkehr zeitweise gesperrt war.

Ein Schwerpunkt war der Friedhof in Stockenhausen

Ein anderer Schwerpunkt war der Friedhof in Stockenhausen. Dieser war durch die gewaltigen Wassermassen, die der umliegende Boden einfach nicht mehr aufnehmen konnte, vollgelaufen. Und dennoch: „Die Schäden haben sich für dieses Unwetter hier sogar noch in Grenzen gehalten, da im Bereich des Friedhofs keine Strömung vorhanden war. Sonst wäre der Schaden wohl noch um einiges höher gewesen.“

Das Kanalnetz kann diese Fluten nicht aufnehmen

Eine konkrete Schadenssumme konnte bislang noch nicht ermittelt werden, aber „wir sind relativ glimpflich weggekommen für die Schwere des Unwetters“, sagt Rebholz.

Die Frage, die sich im Gremium dennoch stellte: Wie kann man so etwas verhindern? Die Antwort darauf ist nicht ganz einfach. Die Stadtverwaltung stellt klar: Das Kanalnetz könne Fluten in solch einem Ausmaß einfach nicht aufnehmen. Man müsse künftig schauen, wie man solche Wassermassen besser um die Orte herum ableiten oder noch besser zurückhalten könne.