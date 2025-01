Holger Hübner legt als DJ auf „Almklausi“ organisiert Rock-Party in Balingen

Nicht nur Ballermann: „Almklausi“ will seine Mallorca Party in Balingen um eine etwas andere Veranstaltung erweitern. Am Freitag, 4. April, sollen in der Volksbankmesse verschiedene Rock-Bands auftreten. Mit am Start: Wacken-Mitgründer Holger Hübner.